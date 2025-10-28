كوردي يظفر بلقب عالمي في الفنون القتالية في ماليزيا

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- ظفر البطل الكوردي هكار گردي، المعروف في عالم الفنون القتالية، بإنجاز جديد في محفلٍ دولي بـ ماليزيا.

ونال گردي المركز الأول في بطولة "World Kickboxing Network Malaysia National Championships" التي أُقيمت في مدينة جُوهور باهرو الماليزية، حيث تفوّق في النزال النهائي على خصمه بالضربة القاضية (Knockout) في الجولة الثانية، ليحصد الفوز ويُدخل اسمه ضمن أبرز أبطال اللعبة على الساحة الآسيوية.

ويُعدّ هذا الإنجاز هو الأول من نوعه لرياضي كوردي يشارك في بطولة دولية على أرض ماليزيا تحت اسم وعلم كوردستان، ما يجعل من هذا الفوز إنجازاً تاريخياً يُضاف إلى سجل الرياضة الكوردستانية.

ويُذكر أن گردي بدأ مسيرته الرياضية عام 2009، وشارك في عدد من الألعاب القتالية مثل التايكواندو، الكيك بوكسينغ، المواي تاي، MMA، الكونغ فو، البوكسينغ، الكاراتيه، والكيـوكوشين، وهو اليوم يشارك في البطولات الدولية ممثلاً لكوردستان، مرتدياً زيه الرياضي الذي يحمل صورة الزعيم الخالد ملا مصطفى بارزاني.

المصدر.. وكالات