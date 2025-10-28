الداخلية السورية تعلن ضبط 11 مليون قرص كبتاغون قادمة من لبنان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية السورية الثلاثاء ضبط 11 مليون قرص كبتاغون في سيارة آتية من لبنان في منطقة حمص، مضيفة أنها تجري تحقيقات لمعرفة هوية المسؤولين عن عملية التهريب.

تعدّ هذه أكبر كمية من الكبتاغون تعلن السلطات السورية عن ضبطها عبر الحدود مع لبنان منذ سقوط حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأورد بيان للداخلية "تمكّن فرع مكافحة المخدرات في محافظة حمص من ضبط سيارة قادمة من الأراضي اللبنانية، تحتوي على حوالى 11 مليون حبة من مادة الكبتاغون المخدرة في ريف حمص الجنوبي".

وأشار إلى أنه "تمت مصادرة الحبوب المخدرة المهربة، كما جرى ضبط السيارة المستخدمة في عملية التهريب".

وأضاف البيان أن السلطات تواصل "إجراء التحقيقات اللازمة لكشف هوية المتورطين وتحديد الشبكات الإجرامية المرتبطة بالعملية".

وفي حزيران/يونيو، أعلنت الداخلية السورية ضبط ثلاثة ملايين حبة كبتاغون بعد اشتباك مع خلية تهريب قالت إنها قادمة من لبنان إلى الأراضي السورية.

وشكّل الكبتاغون أكبر صادرات سوريا إبان الحرب التي اندلعت في العام 2011. وكان بيع هذه المادة المنشّطة وغير القانونية يعدّ مصدرا أساسيا لتمويل الحكم السابق.

ومنذ إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون في مناطق عدّة في البلاد، لكنّ التهريب لم يتوقّف.

وفي 21 تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، أعلنت وزارة الداخلية السورية عن ضبط حوالى 12 مليون حبة كبتاغون بحوزة شبكة لتهريب المخدرات في ريف دمشق وتوقيف المسؤول عنها.

ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن بين الحين والآخر ضبط كميات كبيرة من هذه المادة المخدرة.

AFP