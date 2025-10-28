فارس ميرخان: الغاز الطبيعي يقلل من تكلفة الإنتاج ويوفر كهرباء بجودة أعلى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن فارس ميرخان، المدير العام لإنتاج الكهرباء في الإقليم، في تصريح لكوردستان 24، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025، أنه مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، سيزداد حجم إنتاج الكهرباء الوطنية بشكل ملحوظ.

وبحسب ميرخان، فإن حجم إنتاج الكهرباء حالياً يبلغ أربعة آلاف ومئتي ميغاواط، ولكن مع وصول الغاز الطبيعي، سيتم إضافة ألف وأربعمئة ميغاواط أخرى إلى شبكة كهرباء إقليم كوردستان، ليصل بذلك إجمالي الإنتاج إلى خمسة آلاف وستمئة ميغاواط.

وأوضح المدير العام لإنتاج الكهرباء أن جزءاً كبيراً من هذه الزيادة سيخصص لحل مشكلة الكهرباء في مناطق محافظة دهوك الحدودية. وقال: "ألف ميغاواط من هذه الكهرباء المضافة ستخصص لدهوك. سابقاً، كانت محطة كهرباء دهوك بسبب عملها بالديزل لا تقدم الفائدة المطلوبة، لكن الآن مع وصول الغاز الطبيعي، ستعمل المحطة بشكل كامل ولن تعاني تلك المنطقة من مشاكل الكهرباء بعد الآن".

وأكد فارس ميرخان أيضاً أن استخدام الغاز الطبيعي لا يقلل فقط من تكلفة الإنتاج، بل يوفر أيضاً كهرباء بجودة أعلى.