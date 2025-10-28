مسرور بارزاني يدشّن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي أربيل- دهوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2025، مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الاستراتيجي أربيل - دهوك، وذلك في مدينة دهوك.

ويهدف المشروع إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى محطة كواشي لتوليد الطاقة بقدرة 1000 ميغاواط، في خطوة أساسية نحو توفير طاقة بديلة ونظيفة للمنطقة.

وقد تم إنشاء خط أنابيب بطول 198 كيلومترًا بتكلفة إجمالية بلغت 591 مليون دولار، بتنفيذ شركة "كار".

وتعد محطة دهوك الغازية لتوليد الطاقة، والمعروفة أحيانًا بمحطة كواشي، من المشاريع الحيوية لتوليد الكهرباء في إقليم كوردستان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 ميغاواط.

ويشرف على تنفيذ المشروع مجموعة "ماس القابضة" بموجب عقد مع حكومة إقليم كوردستان، وفق نظام البناء والتملك والتشغيل.