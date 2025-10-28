كلمة رئيس الوزراء خلال تدشين مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي أربيل- دهوك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، أن حكومته ستقدم المزيد من الخدمات لشعب كوردستان، مشيراً إلى أن حكومة الإقليم "ضخت استثمارات أكبر في قطاع الغاز مع شركتي دانة غاز وكار، وقد تضاعف إنتاج الغاز الآن، مما سيساعدنا على توفير المزيد من الكهرباء".

جاء ذلك، في كلمةٍ لرئيس حكومة كوردستان خلال تدشين مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الاستراتيجي أربيل - دهوك، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2025، في مدينة دهوك.

وقال مسرور بارزاني: نريد أن نجعل كوردستان مركزًا لتوفير الكهرباء لجميع أنحاء العراق والمناطق المحيطة به، سيساهم هذا المشروع في تحقيق بيئة أنظف، لأن الديزل يُسهم في التلوث البيئي.

وأكد رئيس الحكومة أن كوردستان "مكان غني بالثروات الطبيعية سواء الغاز أو النفط أو المعادن، وهذه الثروة الطبيعية ملك لجميع شعب كوردستان وليست ملكا لأي حزب أو شخص.

وتعليقاً على مشروع روناكي، أشار مسرور بارزاني إلى أن "أكثر من 4 مليون مواطن في إقليم كوردستان باتوا يستفيدون من المشروع، وفي العام المقبل، ستتمتع جميع أنحاء كوردستان بالكهرباء على مدار 24 ساعة.

وأكّد رئيس الوزراء إلى أن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي الاستراتيجي أربيل- دهوك "مشروع استراتيجي ومهم للغاية وسيساعد في زيادة إنتاج الكهرباء في جميع أنحاء إقليم كوردستان".

كما لفت رئيس الوزراء إلى "أننا نريد أيضًا تقديم المزيد من المساعدة للحكومة الاتحادية في مجال قطاع الكهرباء".

وقال مسرور بارزاني: لدى حكومة كوردستان برامج أخرى في المستقبل لاستخدام الطاقة الشمسية، بحيث يتمكن المواطنون من استخدام الطاقة الشمسية وإعطاء قروض للمواطنين من خلال البنوك.

وأضاف: رغم أننا واجهنا العديد من العوائق لتنفيذ المشاريع، لكن ولله الحمد تمكّنا من تنفيذ المشاريع وتحقيق أحلام الكثير من الناس.

وأعرب مسرور بارزاني عن أمله في أن تتمكن حكومته من خدمة شعب إقليم كوردستان من خلال المشاريع الخدمية والاستراتيجية التي تطلقها التشكيلة التاسعة.

كما دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان جميع المواطنين إلى ضرورة حماية البيئة وعدم هدر الكهرباء.