برشلونة يمنع لامين يامال من الظهور الإعلامي بسبب موقعة الكلاسيكو

أربيل (كوردستان 24)- اتفق نادي برشلونة مع نجمه الشاب لامين يامال على منعه من الظهور الإعلامي مؤقتاً بعد مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

وكان لامين يامال استفز ريال مدريد في مقابلة على هامش "دوري الملوك" بقوله أنهم "يسرقون ويشتكون"، في إشارة للفوز بالحكام ثم التذمر بعد ذلك.

كما نشر صاحب الـ18 عاماً عبر حسابه على موقع "إنستغرام" صورة له محتفلاً أمام جمهور فريق ريال مدريد من مباراة انتصر فيها البارسا 4-0 الموسم الماضي، والتي سجل فيها هدفاً.

وتسبَّبت استفزازات لامين يامال في عدة مشاجرات مع لاعبي ريال مدريد بعد نهاية الكلاسيكو الذي انتهى بخسارة برشلونة 1-2، دون أن يشكل النجم الشاب أي خطورة تُذكر.

وحسب برنامج "إل تشيرينغيتو" التلفزيوني الإسباني الشهير، اتفق برشلونة ولامين على إلغاء مقابلة كان من المقرر إذاعتها اليوم الثلاثاء مع صانع محتوى فرنسي.

كما أكدت صحيفة "ماركا" أن برشلونة نصح لامين يامال بعدم إجراء تلك المقابلة، ووافق اللاعب على القرار بالتشاور مع النادي.

وجاء قرار برشلونة للتخفيف من حدة الضجة الإعلامية المحيطة بلامين يامال في الوقت الحالي، حيث رأى النادي أنه من الأفضل إلغاؤها.

يذكر أن يامال أجرى تلك المقابلة مع المذيع الفرنسي الشهير "AmineMaTue"، وفي الواقع، لا يزال صانع المحتوى يحتفظ بإعلان المقابلة الذي نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الإثنين، والتي كان من المقرر إذاعتها مساء الثلاثاء.