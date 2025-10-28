ضياء كريم: فتح 81 موقعاً من أصل 98 مقبرة جماعية لضحايا نظام البعث

منذ 4 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المدير العام لشؤون المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء التابعة للحكومة الاتحادية، ضياء كريم، عن اكتمال عمليات فتح 81 موقعاً للمقابر الجماعية من أصل 98 موقعاً والتي تضمُّ 161 مقبرة.

وقال كريم خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24: حتى الآن تم تحديد هذه المواقع الـ98 فقط كمقابر جماعية مرتبطة بجرائم نظام البعث، فيما تبقّى 17 موقعًا آخر لم تُفتح بعد، وما زال البحث عن مواقع جديدة مستمرًا.

وأشار إلى أن جميع المواقع التي لم تُفتح بعد، إضافة إلى المواقع التي اكتُشفت بعد عام 2003 "أُدرجت ضمن جدول زمني منسّق، وتم إعداد خرائط وخطط خاصة لفتحها وفحصها بالتعاون مع الجهات الدولية والطب العدلي".

وأوضح كريم أن الفرق العاملة بالتعاون مع الشركاء الدوليين "ما زالت مستمرة في البحث عن أماكن ومقابر جديدة، إلى أن يُعثر على جميع ضحايا النظام السابق المسجلين".

وأشار إلى أنهم يعتمدون في هذا العمل على تقنيات وأساليب مختلفة، مثل الصور الجوية.

وفي جزء آخر من حديثه، قال كريم: للأسف، حتى الآن عدد المقابر التي اكتُشِفت أقلّ بكثير من عدد الضحايا، لذلك طالبنا مجددًا بمحاكمة مجرمي نظام البعث، حتى نتمكن من مواصلة العمل على الكشف عن المقابر التي لم يُعثر عليها بعد."

ومنذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003، ما زال البحث جاريًا عن المقابر الجماعية وتحديد هويات الأشخاص الذين تمّت تصفيتهم أو دفنهم في تلك المقابر خلال فترة حكم النظام السابق، في إطار جرائم الإبادة الجماعية وعمليات الاختفاء القسري.

وفقط في حملة الأنفال استُشهِد أكثر من 182 ألف كوردي، فضلًا عن ضحايا المكونات الأخرى في إقليم كوردستان، إلا أن الجهات المعنية لم تتمكن بعد من العثور على الكثير من مقابرهم.