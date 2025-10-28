مسرور بارزاني: البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان قوية

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دشّن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، خط أنبوب إيصال الغاز الطبيعي من أربيل إلى دهوك بطول 198 كيلومتراً، وهو مشروع استراتيجي تولت تنفيذه شركة (كار كروب) بتكلفة 591 مليون دولار.

وكتب مسرور بارزاني عبر منشورٍ على منصة إكس: اليوم، أطلقنا مشروعًا استراتيجيًا آخر يتمثل في أنبوب غاز طبيعي بطول 198 كيلومترًا وبتكلفة 600 مليون دولار، ينقل الغاز من محافظة أربيل إلى محطة كهرباء بطاقة ألف ميغاواط في دهوك.

وقال: البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان قوية ونحن مستعدون لمساعدة الحكومة الاتحادية.

وفي كلمة له ألقاها خلال مراسم التدشين في دهوك، أعرب رئيس الحكومة عن تهانيه للمستثمرين والشركة المنفذة وكافة الكوادر الهندسية التي ساهمت في إنجاح المشروع.

مبيناً أن هذا الخط يأتي كحل جذري لتشغيل محطة كهرباء محافظة دهوك بكامل طاقتها، والتي واجهت في السابق تحديات في التشغيل بسبب نقص وقود الديزل.

وأكد أن هذا الإنجاز يندرج ضمن البرنامج الإصلاحي لحكومة إقليم كوردستان، الهادف إلى الاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية بغية تقديم خدمات شاملة وكل ما يليق بالمواطنين.

وكشف رئيس الحكومة عن تضاعف إنتاج الغاز في الإقليم، بفضل الاستثمارات الحكومية ودعم شركات القطاع الخاص، مما يضع إقليم كوردستان في موقع يؤهله ليصبح مصدراً لتزويد العراق والمناطق المجاورة بالطاقة الكهربائية.