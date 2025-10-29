ترامب: "ليس مسموحا لي" الترشح لولاية ثالثة و"هذا مؤسف"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أنه "ليس مسموحا" له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة و"هذا مؤسف".

وقال ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كوريا الجنوبية إنّ "شعبيتي في أعلى مستوياتها بحسب استطلاعات الرأي، وكما تعلمون، بناء على ما قرأته، لا أعتقد أنه مسموح لي بالترشح، لذا سنرى ما سيحدث (...) إنه لأمر مؤسف".

وينصّ التعديل الـ22 لدستور الولايات المتحدة الذي أقرّ في 1947 على أنّه "لا يجوز انتخاب أيّ شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين".

وترامب الذي شغل ولاية أولى من 2017 ولغاية 2021 وبدأ ولايته الثانية في 20 كانون الثاني/يناير الفائت، يتحدث مؤخرا بصورة متزايدة عن دعوات يتلقاها من أنصاره للترشح لولاية ثالثة، من دون أن يعلن رفضه لهذا الأمر.

كذلك، فإنّ الرئيس الجمهوري عرض مرارا قبّعات حمراء تحمل عبارة "ترامب 2028"، وهي سنة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وإحدى الفرضيات التي سادت محيط الملياردير البالغ من العمر 79 عاما هي إمكان ترشّحه بعد ثلاث ستوات لمنصب نائب الرئيس، بينما يترشح نائب الرئيس الحالي جيه دي فانس لمنصب الرئيس، لكنّ ترامب استبعد هذا الخيار الإثنين.