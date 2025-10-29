تسجيل 5 خروقات لنظام الحملات الانتخابية بأربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مكتب أربيل للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن تسجيل 5 خروقات لنظام حملات الناخبين لانتخابات برلمان العراق.

وقال مسؤول المكتب، مروان محمد لكوردستان24، إن خمسة خروقات سجلت في محافظة أربيل منذ بدء الحملات الانتخابية في الـ 3 أكتوبر تشرين الأول الحالي.

وأشار محمد إلى أن المخالفات تمثلت في وضع منشورات للمرشحين قرب المدارس المخصصة لمراكز الاقتراع، وهو ما يخالف التعليمات والقوانين الانتخابية.

مؤكداً أن قيمة المخالفات بلغت مليوني دينار لكل مخالفة.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن عدد المخالفين لنظام الحملات الانتخابية رقم (4) لسنة 2025، الذين فُرضت عليهم غرامات مالية وفق قرارات مجلس المفوضين بلغ 292 حالة مخالفة.

وبحسب الإحصائية الرسمية، فقد توزعت الغرامات على النحو الآتي:

194 مخالفاً من الرجال

42 مخالفة من النساء

56 حالة تتعلق بالشعارات والدعاية الانتخابية

وأكدت المفوضية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القوانين المنظمة للحملات الانتخابية وضمان التنافس العادل بين المرشحين.

مشددة على أن فرقها الميدانية تواصل مراقبة الحملات الدعائية في جميع المحافظات، تمهيداً لإجراء الانتخابات وفق المعايير القانونية والشفافية المعتمدة.

ومن المقرّر إجراء انتخابات برلمان العراق في الـ 11 نوفمبر تشرين الثاني المقبل.