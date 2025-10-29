ڤالا فريد: بعض الأطراف في بغداد يريدون القيام بانقلاب تحت غطاء الدستور

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أشارت فالا فريد، عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، إلى أن عدم تنفيذ الدستور والنظام الفيدرالي، يقود العراق نحو الانهيار.

وقالت فريد، لـ كوردستان24: يجب أن يكون موقف الأطراف السياسية في كوردستان واضحاً تجاه بغداد التي انتهكت الدستور، هذا الدستور العراقي الجديد الذي لم يُبنَ على أسس صحيحة، والحكام في العراق طبقوه بشكل انتقائي، مضيفةً: سبب مشاركتنا في الحكومة العراقية كان لتنفيذ الدستور، لكن حكام بغداد تجاهلوا الدستور.

ومضت في القول: إذا أرادوا أن يبقى العراق موحداً كدولة تضم جميع المكونات، يجب تنفيذ الدستور، فبعدم تنفيذ الدستور والنظام الفيدرالي، سيتجه العراق نحو الانهيار. مشيرةً إلى أنه، هذا هو جرس الإنذار الأخير لالتزام العراق بتنفيذ الدستور، الديمقراطي الكوردستاني لا يهدد، لكنه ينبه من العقلية المركزية.

وتابعت: الدستور هو أم جميع سلطات البلاد، وأي جهة تتجاوز الدستور، لن يكون مستقبلها جيداً، مبينة أن "المادة 56 من الدستور تتعلق بالنظام الفيدرالي، وهناك عدة مواد أخرى تخص إقليم كوردستان، كإقليم ضمن إطار الدولة العراقية الفيدرالية، والتي لم تُنفذ وتم تجاوزها"، وأضافت: عقلية أصحاب السلطة في بغداد لم تسمح بتشكيل مجلس الدولة الذي يخدم إقليم كوردستان وجميع العراق. كما قالت: إن "هناك محاولات للقيام بانقلاب على الدستور وتعديله بالكامل، لأنهم لا يرغبون في تطبيق النظام الفيدرالي، لذلك يجب أن نمنع ذلك".

وأردفت: مشاركتنا كانت من أجل بناء عراق جديد وتثبيت النظام الفيدرالي، لكنهم حتى الآن عملوا بعكس ذلك، خطابنا موجه إلى بغداد، ونرفض تجاوز الدستور، فهم ينفذون الدستور حسب رغباتهم ومصالحهم.

وزادت: إذا كان الديمقراطي الكوردستاني ضعيفاً في بغداد، سيشكل ذلك تهديداَ لإقليم كوردستان، لذلك على الحزب أن يعود إلى بغداد بقوة، كما يجب على القوى والأطراف السياسية في كوردستان أن تتعاون مع الحزب في القضايا الوطنية.