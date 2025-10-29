محاولة اغتيال مرشح عن ائتلاف دولة القانون في البصرة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مصدر أمني في محافظة البصرة، أقصى جنوب العراق، اليوم الأربعاء، بتعرض أحد المرشحين للانتخابات التشريعية لمحاولة اغتيال عبر إطلاق نار استهدف مركبته.

وذكر المصدر أن أمجد طالب الصيمري، وهو موظف في شركة نفط البصرة ومرشح عن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، قدّم بلاغاً يفيد بتعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة من نوع "كراون" لا تحمل لوحات تسجيل، أثناء مروره قرب "القبور الرمزية" أمام مشاتل أم قصر.

وأضاف أن فرق التحقيق كشفت على مكان الحادث، وتبين وجود آثار طلقات نارية على الزجاج الخلفي من جهة السائق في سيارة المرشح، وهي من نوع "كامري" بيضاء اللون، دون وقوع إصابات بشرية، واقتصر الضرر على الماديات.

يأتي ذلك، بعد أيامٍ من إعلان عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح للانتخابات النيابية عن تحالف العزم، مثنى العزاوي، عن تعرض مكتبه في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد، لاستهدافٍ وصفه بـ "الجبان"، وأسفر بحسب قوله، عن إصابة أحد اخوته بجروح.

وسبق ذلك، عملية اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد والمرشح عن قائمة السيادة للبرلمان العراقي، صفاء المشهداني، في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

كما أصيب ثلاثة من أفراد حمايته بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في شمال بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.