مالية كوردستان تبدأ بتوزيع رواتب المدرسين العقود والموظفين المعينين حديثاً

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء عن جدول صرف رواتب عدد من الفئات الوظيفية، والتي تشمل المدرسين العقود وبعض الموظفين المعينين حديثاً.

ومن المقرر أن يتم توزيع راتب شهر آب للمعلمين والمدرسين العاملين بصفة عقود في كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأحد (2 تشرين الثاني 2025).

وفي اليوم نفسه، سيتم أيضاً توزيع راتب شهر آب وراتب شهر شباط لعام 2025 لجميع الموظفين الذين تم تعيينهم بشكل دائم أو بصفة عقد بعد تاريخ 1 تموز 2024.

وأوضحت وزارة المالية أن هذه الفئة الأخيرة تشمل الموظفين المعينين حديثاً على ملاك المؤسسات الحكومية في الإقليم، وتُصرف استحقاقاتهم من إيرادات الإقليم الداخلية.