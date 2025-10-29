هيئة المنافذ الحدودية تضبط 3 حاويات معدّة للتهريب في ميناء أم قصر

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الأربعاء، عن ضبط ثلاث حاويات مخالفة لشروط الاستيراد، كانت معدّة للتهريب في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، إنّ "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكّنت من ضبط ثلاث حاويات في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، تحتوي على مستلزمات وأجهزة طبية متنوعة، بالإضافة إلى حقن فيتامينات وغسول".

وأكّد القيسي في بيانٍ له، أن تلك المواد "كانت مخبأة ومعدة للتهريب، كونها لا تحمل أي موافقات استيرادية من وزارة الصحة، ولا يوجد ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية أو صلاحيتها للاستخدامات الطبية أو الاستهلاك البشري".

وبحسب المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية، فقد نُظِّم "محضر ضبط وأحيلت المواد إلى مركز شرطة كمرك أم قصر، لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لمحاسبة المخالفين".

وتعلن مديرية ميناء أم قصر بين حينٍ وآخر عن ضبط مواد معدّة للتهريب، أغلبها طبية.

ويعدُّ أم قصر من أهم موانئ العراق وأكبرها، يقع في محافظة البصرة جنوبي البلاد، في منطقة أم قصر بالقرب من الحدود العراقية الكويتية تديره الشركة العامة لموانئ العراق.

يستقبل الميناء البواخر العملاقة ذات الغاطس العميق التي يصعب مرورها بمياه شط العرب.

وكانت وزارة النقل الاتحادية قسّمت الميناء عام 2010، إلى جنوبي وشمالي لكل منهما إدارة خاصة. قبل أن تستحدث ميناء أم قصر الأوسط.

والموانئ الثلاثة كلها متجاورة، يمر من خلالها 80% من الواردات العراقية، إذ تعتمد وزارة التجارة الاتحادية على الميناء بشكلٍ مباشر باستيراد المواد والسلع الغذائية المختلفة.