إسرائيل تعلن مقتل قيادي في حزب الله اللبناني

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا بحزب الله اللبناني.

ووفق بيان للجيش الإسرائيلي فإنه تم "استهداف حسين علي طعمة مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا لدى حزب الله الارهابي والقضاء عليه في غارة منتصف الشهر الجاري".

وخلال الحرب "عمل طعمة لنقل وسائل قتالية بغية إعادة اعمار القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وفق البيان.

وتشن إسرائيل هجمات متكررة في لبنان تقول إنها تستهدف عناصر حزب الله، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد أكثر من عام من المواجهات التي تخلّلتها حرب مفتوحة استمرت شهرين بين إسرائيل والحزب.

وبضغط أمريكي وخشية تصعيد الضربات الإسرائيلية، أمرت الحكومة اللبنانية الشهر الماضي الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله.

ويتعين على الجيش اللبناني استكمال عملية نزع السلاح خلال ثلاثة أشهر في جنوب البلاد، قرب الحدود مع إسرائيل.

ومنتصف الشهر الماضي، قال وزير الخارجية يوسف رجي لوكالة فرانس برس إن خطة الجيش اللبناني التي عرضها على الحكومة تقضي باستكمال نزع سلاح حزب الله في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان خلال ثلاثة أشهر.