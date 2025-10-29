محمد خورشيد: ندعو أهالي كركوك للعودة إلى مناطقهم والمشاركة في الانتخابات

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية العراقية، يوجه الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، نداءً مهماً إلى أولئك المواطنين الذين نزحوا بسبب سياسة التعريب، ويطالبهم بالعودة إلى مدينتهم للمشاركة في الانتخابات.

محمد خورشيد، عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، صرح لكوردستان 24 قائلاً: "الحزب يشارك في الانتخابات بالقائمة رقم 275 في عموم العراق، ونحن في كركوك نعمل على دعم هذه القائمة".

محمد خورشيد أكد، أن أهمية هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها، وقال: "دراستنا للوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة والعراق، تدفعنا هذه المرة إلى اتخاذ خطوات جديدة وخطة دقيقة تحت قيادة الرئيس بارزاني نحو بغداد."

و وجه طلباً خاصاً إلى سكان كركوك الذين تم إخراجهم بعد انتفاضة عام 1991 من مدينتهم وهم الآن يقيمون في أربيل والسليمانية، وقال: "نطلب من هؤلاء الأخوات والإخوة النازحين، بدون تمييز، أن يعودوا إلى كركوك ويشاركوا في انتخابات الحادي عشر من تشرين الثاني، لأن هذه الانتخابات مهمة ومصيرية لمستقبل كركوك."