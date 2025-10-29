توضيح من وزارة الداخلية في كوردستان حول تعويضات النازحين العائدين بعد انتفاضة 1991

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بياناً توضيحياً بشأن الأخبار المتداولة حول تعويض المواطنين الذين نزحوا إلى إيران وتركيا وسوريا نتيجة سياسات نظام البعث، وعودتهم إلى الإقليم بعد انتفاضة شعب كوردستان عام 1991.

وأكدت الوزارة أن بعض الأخبار الأخيرة غير دقيقة، مشيرة إلى أن ما يُنشر لا يعكس الحقيقة حول تعويضات الحكومة الاتحادية/وزارة الهجرة والمهجرين، موضحةً أنها بذلت جهوداً كبيرة لضمان التزام الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها تجاه هذه الأسر وفقاً للدستور العراقي، لكنها لم تتلقَ حتى الآن أي رد رسمي من بغداد.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء أي دعاية انتخابية تخدم مصالح أطراف معينة، مؤكدة أن حكومة إقليم كوردستان تواصل ممارسة واجباتها ومسؤولياتها، وستسعى لضمان حقوق النازحين العائدين، بما في ذلك حقهم في التعويض، مع تزويدهم بجميع المعلومات والخطوات الرسمية من المصادر المعتمدة فور توفرها.

وفيما يلي نص البيان:

أيها المواطنون الأعزاء، نود إعلامكم بأن بعض الأخبار المتداولة مؤخراً غير دقيقة، وتزعم أن الحكومة الاتحادية/وزارة الهجرة والمهجرين ستعوض المواطنين الذين نزحوا إلى إيران وتركيا وسوريا بسبب سياسات نظام البعث، خصوصاً بعد اتفاقية الجزائر المشؤومة عام 1975، والذين عادوا إلى إقليم كوردستان بعد انتفاضة شعبنا عام 1991.

هنا نعلن للرأي العام، أن حكومة إقليم كوردستان/وزارة الداخلية قامت ببذل جهود كبيرة لضمان التزام الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها تجاه هذه الأسر وفقاً للدستور العراقي، وحتى لحظة كتابة هذه السطور، لم نتلق أي رد رسمي من الحكومة الاتحادية، وما يُنشر حالياً من أخبار لا يعكس الحقيقة.

لذلك، نود إبلاغ المواطنين الأعزاء بعدم الانجرار وراء أي دعاية انتخابية تصب في مصلحة بعض الأشخاص أو الأطراف. ونؤكد أن حكومة إقليم كوردستان تمارس واجباتها ومسؤولياتها، وستواصل جهودها حتى استيفاء حقوقكم، وبالأخص حق تعويض النازحين العائدين إلى ديارهم، مع ضمان تزويدكم بجميع المعلومات والخطوات الرسمية من المصادر الرسمية فور توافرها.

وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان

29 تشرين الأول 2025