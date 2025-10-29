الجيش الأمريكي يؤكد أن خفض عديد قواته في أوروبا لا يعني "انسحاباً"

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد الجيش الأمريكي المنتشر في أوروبا، اليوم الأربعاء، أن سحب فرقة أمريكية من رومانيا لا يعني "انسحاباً" من القارة الأوروبية.

وقال الجيش في بيان "ليس الأمر انسحاباً أمريكياً من أوروبا ولا مؤشراً إلى التزام أدنى حيال حلف شمال الأطلسي والبند الخامس" من معاهدته التي تنص على وجوب أن يساعد كل من الأعضاء الـ 32 في الحلف دولة عضواً في حال تعرضت لهجوم.

وأضاف "على العكس من ذلك، هذا (الانسحاب) مؤشر إيجابي إلى زيادة القدرة والمسؤولية في أوروبا".

وأوضح الجيش أنّ لواء المشاة القتالي الثاني من الفرقة 101 المحمولة جواً والمتمركزة في رومانيا، سيعود إلى مقرّه في كنتاكي ولن يتم استبداله.

ولم يحدد الجيش عدد الجنود المعنيين، ولكن اللواء يضم ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف جندي. وأكدت بوخارست أنّ حوالي ألف جندي سيظلون متمركزين، بعد عملية إعادة الانتشار.

وأكد الجيش الأمريكي أنّ "هذا التعديل في وجود قواته (الأمريكية) لن يغير البيئة الأمنية في أوروبا".

من جانبه، قال السفير الأمريكي لدى حلف شمال الأطلسي مات ويتاكر إنّ "الولايات المتحدة ستحافظ على التزاماتها حيال رومانيا"، مضيفاً أنّ "حضورنا القوي والتزامنا الدائم تجاه أوروبا سيظلان ثابتين".