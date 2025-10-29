حزب المساواة يطالب تركيا بسرعة تنفيذ الإجراءات القانونية لدعم عملية السلام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- شدد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دَم بارتي)، على ضرورة أن تتخذ الحكومة التركية الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية السلام في أقرب وقت ممكن.

وأفاد الحزب، في بيان أصدره عقب اجتماعه اليوم الأربعاء 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن الاجتماع تناول عملية السلام المستمرة منذ أكثر من عام.

وأشار البيان إلى أن حزب العمال الكوردستاني أعلن حل نفسه خلال مؤتمره الثاني عشر، وفي أحدث المستجدات قرر سحب جميع عناصره من داخل الأراضي التركية، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد مؤشراً واضحاً على الالتزام بالديمقراطية والقانون ودعم عملية السلام، ومن ثم يتعين اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية اللازمة بأسرع وقت ممكن.

كما شدد البيان على أن تحقيق السلام لا يقتصر على وقف إطلاق النار فحسب، بل يشمل أيضاً ضمان الحقوق الديمقراطية وحقوق المواطنين بشكل دائم.

وأعلنت حركة حرية كوردستان التابعة لحزب العمال الكوردستاني، يوم الأحد 26 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن انسحاب عناصرها من الأراضي التركية، في خطوة وصفتها بـ"التاريخية"، تمهيداً للانتقال إلى المرحلة الثانية من مسار السلام والمجتمع الديمقراطي، وذلك عملاً بقرارات المؤتمر الثاني عشر لحزب العمال الكوردستاني (PKK).

وقالت الحركة في بيانها، إن الحروب والصراعات في الشرق الأوسط شكّلت "تهديداً جديّاً لمستقبل الكورد وتركيا"، وهو ما دفع نحو بدء مسار جديد أطلقه عبدالله أوجلان في 27 شباط 2025، تحت شعار "السلام والمجتمع الديمقراطي"، بدعمٍ من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي.

وبعد محادثات مع السلطات التركية عبر حزب المساواة وديمقراطية الشعوب في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أعلن حزب العمال الكوردستاني حل نفسه في أيار/مايو تلبية لدعوة مؤسسه عبدالله أوجلان، بعد أكثر من أربعة عقود من القتال ضد القوات التركية، خلّفت نحو 50 ألف قتيل.