الرئيس بارزاني: لكل انتخابات أهميتها وعلينا إظهار قوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- عقد الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء (29 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، اجتماعاً ضمّ عدداً من ممثلي الشرائح والفئات المجتمعية في محافظة دهوك.

وخلال الاجتماع، ألقى الرئيس بارزاني كلمة تناول فيها عدداً من القضايا المتعلقة بالأوضاع الراهنة وبالدورة السادسة لانتخابات مجلس النواب العراقي.

فيما يتعلق بالانتخابات في كوردستان والعراق، أشار الرئيس بارزاني إلى أنه في عام 1991، أثناء الانتفاضة، لم يكن أحد يفكر بالانتخابات، بينما كنا نحن نتحدث عن الانتخابات. وأكد مجدداً أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني آمن منذ البداية بالانتخابات وبصوت الشعب والمواطنين، وظل الحزب منذ أول انتخابات وحتى آخرها يحتل المرتبة الأولى.

كما أشار الرئيس بارزاني إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان دائماً يعتبر نفسه مسؤولاً، ولم يتنصل في أي وقت من المسؤولية، ولم يُلقِ بها على عاتق أحد آخر، بل على العكس، تحمّل أيضاً مسؤوليات الآخرين.

وفيما يتعلق بالانتخابات والمرحلة التي تليها في العراق، أعرب الرئيس بارزاني عن أمله في أن يكون الوضع بعد الانتخابات أفضل وأن يشهد تغييراً، متمنياً أن تُحلّ المشكلات القائمة. كما جدّد شكره لشعب كوردستان على صموده في مواجهة كافة المؤامرات، وعلى تحمّله تأخير الرواتب، مؤكداً أنهم أثبتوا عدم خضوعهم لأي ظرف.

وفي جانب آخر من الاجتماع، تناول الرئيس مسعود بارزاني موضوع الدستور العراقي، موضحاً أن تطبيق الدستور كما هو من شأنه أن يساهم في حلّ العديد من القضايا العالقة.

أيضاً، فيما يخصّ موضوع الانتخابات، شدّد الرئيس بارزاني مجدداً على أن لكل انتخابات أهميتها الخاصة، مؤكداً أنه ينبغي في هذه المرة أيضاً أن نُظهر للجميع قوة ومكانة الحزب الديمقراطي الكوردستاني. وأضاف أن كل من يملك ضميراً يدرك جيداً من يتحمل مسؤولية حماية كوردستان والدفاع عنها، ويعرف أن ما تحقق من إنجازات في مجالات الإعمار، والتعليم، والصحة، والخدمات، والأمن، والاستقرار، والاقتصاد، والتنمية، وتطوير البنى التحتية في كوردستان، والمشاريع الاستراتيجية، وتطوير قطاعي الطرق والسياحة، إنما تحقق بجهود الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وهذه الإنجازات لم تتحقق بسهولة.

كما تحدّث الرئيس بارزاني عن حماية المياه وأهمية مشاريع السدود والبحيرات الاصطناعية، موضحاً أن لهذه المشاريع دوراً كبيراً في مستقبل كوردستان في مجال المياه، وأن المواطنين سيدركون في المستقبل حجم هذه الإنجازات.

كما شكّل موضوع ثقافة التعايش في كوردستان محوراً آخر في كلمة الرئيس بارزاني، حيث شدّد على ضرورة الافتخار بهذه الثقافة العظيمة في كوردستان، وتعزيزها وترسيخ أسس التعايش المشترك بشكل أكبر.

فيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان، تحدث الرئيس بارزاني عن استمرار الجهود بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وفقاً لاستحقاق الانتخابات، معرباً عن أمله في أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن.

وطالب الرئيس مسعود بارزاني بأن تُجرى الحملة الانتخابية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي بهدوء وأمان، وبعيداً عن أي أعمال عنف.