القبض على شبكة تهريب أسلحة في ريف دمشق وضبط متفجرات وطائرات مسيّرة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الداخلية السورية، أن الوحدات الأمنية المختصة في قيادة الأمن الداخلي بمحافظة ريف دمشق، وبالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا، نفّذت عملية أمنية نوعية في منطقة قدسيا، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين في تهريب الأسلحة لصالح مجموعات خارجة عن القانون في محافظة السويداء ومناطق انتشار “قسد”، إضافة إلى خلايا مرتبطة بتنظيم داعش.

ونقلت الوزارة عبر صفحتها على تلغرام عن العميد أحمد الدالاتي، قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق، أن العملية نُفذت بعد ورود معلومات دقيقة وموثوقة حول نشاط مشبوه داخل إحدى المزارع، حيث تحركت القوة الأمنية على الفور إلى الموقع وفرضت طوقاً محكماً قبل تنفيذ المداهمة.

وأوضح الدالاتي أن العملية أسفرت عن ضبط طائرات مسيّرة من نوع (FPV) مع جميع ملحقاتها، وأكياس من المواد المتفجّرة من نوع TNT بوزن طن ونصف، وعبوات مضادة للأفراد يبلغ وزن كل منها 2 كيلوغرام، كانت معدّة للاستخدام في الطائرات الانتحارية.

وأكد الدالاتي أنه تمت مصادرة جميع المضبوطات، فيما أُحيل المقبوض عليهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وكانت الوحدات الأمنية نفذت قبل ثلاثة أيام بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عمليةً استهدفت وكراً لتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر، أسفرت عن إلقاء القبض على أحد عناصره وضبط عبوات ناسفة معدّة للاستخدام، إضافةً إلى أسلحة متنوعة وذخائر، وطائرات مسيّرة انتحارية، ومواد متفجرة تُستخدم في تجهيز تلك الطائرات لأغراض تفجيرية.