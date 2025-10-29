ارتفاع حصيلة انفجار وقع بمصنع في روسيا إلى 23 قتيلاً

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت حصيلة قتلى انفجار وقع في مصنع في وسط روسيا هذا الشهر إلى 23 شخصاً، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء بعدما استكملت عمليات البحث والإنقاذ.

ولم يكشف المسؤولون سبب وقوع الانفجار يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر في مدينة كوبييسك لكن تم فتح تحقيق في انتهاكات لقواعد السلامة.

وقالت حكومة المنطقة على "تلغرام" إن "القائمة النهائية لضحايا المأساة تضم 23 شخصاً"، بعدما أفادت حصيلة سابقة في اليوم التالي للحادثة عن مقتل 12 شخصاً.

وأظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي كرة من النار فوق مصنع بلاستماس الذي ينتج متفجرات بما فيها التي يستخدمها الجيش الروسي.

وسوّى الانفجار أحد أبنية المعمل بالأرض. وأمضى عناصر الإنقاذ أسبوعاً وهم يبحثون عن ناجين وجثث تحت الأنقاض.

ورفض محققون تقارير أشارت إلى أن الحادث وقع نتيجة هجوم بمسيرة أوكرانية.

تقع كوبييسك في سلسلة جبال الأورال في روسيا حيث العديد من المنشآت العسكرية على بعد حوالى 1600 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.