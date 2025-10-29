شتوتغارت يستهل حملة الدفاع عن اللقب ببلوغ الدور الثالث

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استهل شتوتغارت حملة الدفاع عن لقبه بنجاح بفوزه على مضيفه ماينتس 2-0 الأربعاء في الدور الثاني من مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم.

وسجل السويسري لوكا جاكيه (6) والتركي أتاكان كارازور (73) الهدفين.

وكان شتوتغارت توج باللقب الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه والاولى منذ عام 1997، وذلك عندما تغلب على المفاجأة أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثانية 4-2 في المباراة النهائية.

ويحل أرمينيا بيليفيلد ضيفا على أونيون برلين لاحقا.

وحسم كايزرسلاوترن، المتوج باللقب مرتين في عامي 1990 و1996، قمة الدرجة الثانية أمام مضيفه غرويتر بهدف وحيد سجله الفنلندي ناتان سكايتا في الدقيقة 12.

وأنهى ماغدبورن من الدرجة الثانية مغامرة مضيفه إيليرتيسن من الرابعة عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها ماكسيميليان برونينغ (11) والدنماركي ماركوس ماثيسن (31) والكرواتي نواه بيش (84).

ويلعب لاحقا أيضا، بادربورن (درجة ثانية) مع باير ليفركوزن، وكولن مع بايرن ميونيخ، وفورتونا دوسلدورف (درجة ثانية) مع فرايبورغ، ودارمشتات (درجة ثانية) مع شالكه (درجة ثانية).

وكانت أندية بوروسيا دورتموند ولايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ وسانت باولي وهامبورغ وهرتا برلين (درجة ثانية) وبوخوم (درجة ثانية) وهولشتاين كيل (درجة ثانية) حجزت بطاقاتها الثلاثاء.