مشروع "روناكي" يمد مركز سوران بالكهرباء 24 ساعة بدءاً من غد الخميس

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- مشروع "روناكي" لتوفير الكهرباء على مدار الساعة يتوسع يوماً بعد يوم، وأشارت مديرية الكهرباء في إدارة سوران المستقلة إلى أنه في المرحلة الأولى سيستفيد 44 ألف مشترك من الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وقال مدير توزيع الكهرباء في إدارة سوران المستقلة، أردوان إبراهيم، اليوم الأربعاء، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه بعد عدة أشهر من عمل فرق مشروع "روناكي"، في المرحلة الأولى غداً الخميس ستصبح الكهرباء في مركز مدينة سوران متوفرة على مدار 24 ساعة.

وأشار أردوان إبراهيم إلى أنه في المرحلة الأولى سيستفيد 44 ألف مشترك، يشمل مركز المدينة، بالإضافة إلى بلدة ديانا.

وأكد أن فرق مشروع "روناكي" تعمل في جميع البلدات والقرى التابعة لسوران لتركيب العدادات الذكية في المنازل التي لم تُجهَّز بعد، مشيراً إلى أن خطة المشروع تهدف إلى أن تصبح إدارة سوران بأكملها مزودة بالكهرباء على مدار 24 ساعة بحلول نهاية هذا العام.

وأعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس 28 آب 2025، أن نحو 4 ملايين مواطن، أي أكثر من نصف سكان كوردستان، أصبحوا يتمتعون بالكهرباء على مدار الساعة ضمن مشروع "روناكي".

ويأتي مشروع "روناكي" ضمن رؤية رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الذي أطلق المشروع في تشرين الأول 2024 بهدف توفير الكهرباء على مدار الساعة لكل منزل ومحل تجاري في إقليم كوردستان بحلول نهاية عام 2026، وقد أقر مجلس وزراء حكومة الإقليم المشروع بالإجماع في 14 أيار.