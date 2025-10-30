سيداد بارزاني: على المواطنين أن يذهبوا بأنفسهم للتصويت دون أن نطلب منهم

منذ 59 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- دعا ممثل الرئيس بارزاني، سيداد بارزاني، في كلمة له: إجراء مقارنة بين مستوى إعمار إقليم كوردستان وبقية المحافظات العراقية، رغم الميزانية الضئيلة التي خُصصت لهم".

وأكد سيداد بارزاني، اليوم الخميس 30 تشرين الثاني 2025، خلال مراسم حملة انتخابية لقائمة الديمقراطي الكوردستاني، في سوران، على أهمية المشاركة في الانتخابات وحماية مكتسبات إقليم كوردستان.

وأشار سيداد بارزاني إلى أنه لا ينبغي أن تُدار السياسة في العراق بالأغلبية، وقال: "حتى لو حصل الكورد على 100 مقعد، لكن لم تُنفذ الاتفاقيات، فسنظل في الحد الأدنى. العراق بُني على هذا الأساس".

ممثل نائب الرئيس بارزاني شدد على أن صندوق الاقتراع هو الفيصل، ودعا الحاضرين إلى التوجه إلى التصويت، مؤكداً على ضرورة الشعور بالمسؤولية الوطنية والمشاركة في عملية الاقتراع. وقال: "يجب أن تذهبوا بأنفسكم للتصويت، وليس نحن من ندعوكم لذلك. أنتم أصحاب الحقوق وعليكم أن تدافعوا عن أرضكم ووطنكم، ولا تسمحوا بتنفيذ خطط الكارهين".

وفي الختام، دعا إلى التصويت للقائمة رقم 275 وقال: "تصويتنا جميعاً للقائمة 275 هو تصويت لتعزيز قوة كوردستان".

سيداد بارزاني انتقد الجهات التي حاولت عرقلة تقدم كوردستان، ودعا إلى إجراء مقارنة بين تطور إقليم كوردستان من الحكومة الأولى حتى التاسعة، وبين المحافظات الأخرى في العراق، رغم الميزانيات الضخمة التي خُصصت لتلك المحافظات العراقية.