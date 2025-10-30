أحد مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني يقيم حفلاً جماعياً لزفاف 79 عروساً وعريساً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نظم بناس دوسكي، المرشح رقم 8 عن قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دهوك، حفل زفاف لـ 79 زوجاً. وجاءت هذه الخطوة ضمن إطار دعم قائمة الحزب رقم 275.

وقال دوسكي لـ كوردستان24 إنه يأمل أن يُكتب هذا العمل كعمل خير لهم، وأن هدفه من هذه الخطوة هو مساعدة هؤلاء الـ 79 شخصاً في إتمام الزواج وفقاً لسنة الله ورسوله (صلى الله عليه وسلم).

وأوضح أن هذا العمل جاء كدعم لحملته الانتخابية وترشحه عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وبخصوص اختيار الرقم 79، قال بناس دوسكي إن هذا الرقم تم اختياره نسبةً إلى عمر الرئيس بارزاني و79 سنة على تأسيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وفي الختام، دعا بناس دوسكي جماهير الحزب إلى التوجه لصناديق الاقتراع يوم 11 تشرين الثاني والتصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني رقم 275.