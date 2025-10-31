انطلاق النسخة 12 لماراثون أربيل الدولي بمشاركة مئات المتسابقين

منذ 24 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- انطلقت اليوم الجمعة، فعاليات ماراثون أربيل الدولي الثاني عشر بمشاركة مئات العدائين والرياضيين المحليين والدوليين في عاصمة إقليم كوردستان.

وتعدُّ أربيل هي المدينة الوحيدة في العراق والتي يُقام فيها الماراثون الدولي السنوي على نطاق واسع، على ثلاثة مستويات مختلفة.

المستوى الأول المعروف بالماراثون الطويل لمسافة 42 كيلو متراً، وشارك فيه نحو 400 رياضي متسابق من ذوي الخبرة واللياقة العالية.

ويتضمن مضمار الماراثون الطويل الذي شارك فيه متسابقون من داخل العراق وخارجه، الجري لأربع مرات ضمن شارع 60 متري.

أما المستوى الثاني، فيبلغ طول المضمار 12 كيلو متراً وهو ما يعادل الجري لجولة واحدة ضمن شارع 60 متري.

أما المستوى الثالث فيبلغ طول المضمار 2 كيلو متراً، وهو ماراثون مخصص للأطفال والعائلات.