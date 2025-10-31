فرع كركوك لنقابة الصحفيين العراقيين يهنّئ كوردستان24 بذكرى انطلاقتها العاشرة

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- هنأ رئيس فرع كركوك لنقابة الصحفيين العراقيين، مروان إبراهيم العاني، قناة كوردستان24 بمرور 10 سنوات على انطلاقتها.

وتقدّم العاني بالتهنئة إلى المدير العام وكادر مؤسسة كوردستان24 ومراسليها والعاملين فيها ومراسلو الفضائية في كركوك ومصوريها، لعملهم وتغطيتهم الأحداث ودور القناة في الحرب ضد إرهاب داعش، وعمليات التحرير.

وأكد العاني أن نقابة الصحفيين العراقيين في كركوك، تدعم وتساند جهود جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية التي تجسد الإبداع والمهنية والتعاون والتطور الصحفي والإعلامي الذي يمثل أولوية نقابة الصحفيين نحو خطاب وأداء إعلامي مميز في العراق.

وتحتفل مؤسسة كوردستان24، اليوم الجمعة 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، بمرور 10 سنوات على تأسيسها. وهي مؤسسة بحثية وإعلامية تقدم محتوى إعلاميًا حياديًا لمشاهديها ومستمعيها وقرائها عبر تقارير مختصرة واحترافية.

كوردستان24 هي قناة فضائية إخبارية كوردية تبث من إقليم كوردستان العراق وتركز على الأخبار السياسية، الرياضية، والاقتصادية، مع اهتمام خاص بالقضية الكوردية في سوريا، تركيا، إيران، والعراق.

بدأت القناة بثها في 31 أكتوبر 2015، وتأسست بدعم تدريبي من قناة "فرانس 24"، حيث ساهمت في تدريب عدد من العاملين فيها.