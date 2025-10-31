ريال مدريد يخطط لاصطياد الخفافيش.. وبرشلونة يستدرج إلتشي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- نجح ريال مدريد في حسم مواجهة الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي برشلونة خلال الأسبوع الماضي، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، إلا أن المباراة سلّطت الضوء على الصعوبات التي يواجهها المعسكران، ذلك قبيل انطلاق المرحلة الحادية عشرة.

وبرزت ردة فعل فينيسيوس جونيور الغاضبة أثناء استبداله، كإحدى المشاكل الحقيقية التي قد تواجه المدرب تشابي ألونسو في الفترة المقبلة، رغم أن الدولي البرازيلي بادر سريعا لإصدار اعتذار علني، الأربعاء الماضي، بعد ثلاثة أيام من فوز فريقه 2-1 على النادي الكتالوني في مواجهة صاخبة على ملعب سانتياجو برنابيو.

وظهر فينيسيوس جونيور، وهو يحتج على مدربه تشابي ألونسو أثناء خروجه من الملعب عند استبداله في الدقيقة 72 بمواطنه رودريجو جويس، قبل أن يتوجه نحو النفق المؤدي الى غرف الملابس مباشرة.

يأتي هذا الجدل في ظل المفاوضات المستمرة حول تمديد عقد النجم البرازيلي، على الرغم من أن عقده الحالي ينتهي في عام 2027.

وسجّل فينيسيوس حتى اللحظة هذا الموسم خمسة أهداف، إلا أن وهج نجوميته خفت لمصلحة زميله الفرنسي كيليان مبابي صاحب 16 هدفا في 13 مباراة في مختلف المسابقات إلى حدّ الآن، بعد أن أحرز 44 في مختلف المسابقات في موسمه الأول بالنادي الملكي.

وستأمل جماهير ريال مدريد، أن يتم تصحيح العلاقة بين المدرب تشابي ألونسو وفينيسيوس جونيور، من دون أي رواسب في ظل معركة الميرنجي لاستعادة لقب الدوري الإسباني، إثر موسم خرج فيه خالي الوفاض في مختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسيكون ذلك تحت الاختبار انطلاقا من المواجهة المقبلة أمام فالنسيا المتعثر، غدا السبت، والتي تسبق المواجهة القمة امام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء المقبل، في ملعب أنفيلد.

ومن خلال حسمه مواجهة الكلاسيكو، نجح ريال مدريد في تعزيز صدارته إلى 5 نقاط على حساب خصمه الكتالوني، وهو فارق مقبول جدا بعد مرور 10 مراحل فقط من عمر الليجا.

من جهة أخرى، يبحث برشلونة بقيادة المدرب الألماني هانز فليك، عن استعادة التوازن سريعا عندما يستضيف إلتشي، بعد غد الأحد.

ويدخل العملاق الكتالوني إلى مباراة الأحد أمام إلتشي، على خلفية خسارتين في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإسباني، وبعد أن سقط أيضًا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وإضافة إلى ذلك، يواجه بطل الدوري الإسباني، أزمة إصابات في الوقت الحالي، إذ سيغيب صانع الألعاب بيدري الذي طُرد في اللحظات الاخيرة من مواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، لأسابيع عدّة بسبب تمزق في عضلة الفخذ.

وينضم بيدري إلى قائمة طويلة من الإصابات، تضمّ أيضًا الحارسَين خوان جارسيا والألماني مارك أندريه تير شتيجن، إضافة إلى جافي ورافينيا المستمرين في عملية إعادة التأهيل.

لكن لحسن حظ برشلونة، أنه سيستعيد أخيرًا المهاجم البولندي روبرت ليفاندفسكي وداني أولمو بعد عودتهما إلى التدريبات.