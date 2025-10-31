السجن المؤبد لـ11 شخصاً في تركيا على خلفية حريق أوقع قتلى

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد لـ 11 شخصاً على خلفية حريق اندلع في منتجع تزلج فاخر أودى بحياة 78 شخصاً، من بينهم حوالى 30 طفلاً.

اجتاح الحريق فندق غراند كارتال في منتجع كرتلكايا الجبلي شمال البلاد في 21 كانون الثاني/يناير. وقال المحققون إن بعض المعدات لم تراع معايير السلامة.

وإلى جانب الضحايا الـ 78، أصيب 137 شخصاً بجروح. وقضت عائلات بأكملها في الحريق، وعرض أقارب الضحايا صورهم خارج صالة رياضية في مدينة بولو الشمالية التي عقدت فيها جلسات المحاكمة.

وكان من بين الذين حكم عليهم بالسجن المؤبد مالك الفندق ومديره وعدد من أعضاء مجلس إدارته، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام غطت وقائع المحاكمة.

كما صدرت أحكام بالسجن بحق نائب رئيس بلدية بولو ورئيس جهاز الإطفاء المحلي. ووجهت اتهامات إلى 32 شخصاً، 20 منهم كانوا موقوفين على ذمة التحقيق.

وخلص التحقيق إلى أن جهاز إنذار الحريق لم يكن يعمل ليلة الكارثة، وأن بعض معدات الغاز لم تكن مطابقة لمعايير السلامة.

وقال خالد إرغول مالك فندق غراند كارتال الذي حكم عليه بالسجن المؤبد، أمام المحكمة "كنا نجري عمليات تفتيش دورية". ونفى مسؤوليته وألقى باللوم على مورد معدات الغاز.

ونقلت وكالة أنباء دي إتش إيه عنه قوله "لم أسمح حتى بإطلاق الأسهم النارية أمام الفندق في حفلات الزفاف لأنني لم أكن أريد أن تموت الطيور".

وقدم ناجون من الحريق وأقارب ضحايا شهادات مؤثرة أمام المحكمة حول الحريق الذي اندلعت شرارته في مطعم الفندق قبيل الساعة 3,30 صباحاً.

وقال حلمي ألتين، الذي فقد زوجته وابنته البالغة تسع سنوات في الكارثة "أذهب إلى المقبرة كل يوم. لا يمكن لأي طبيب نفسي أن يخفف هذا الألم".