قتيلان بغارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

منذ 26 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قتل شخصان، اليوم الجمعة، جراء غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، بحسب وزارة الصحة، ما يرفع إلى 26 على الأقل، عدد الذين قضوا بنيران الجيش الإسرائيلي في لبنان خلال الشهر الحالي.

يأتي ذلك بينما اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون الجمعة أن اسرائيل تقابل دعوات لبنان للتفاوض بمزيد من "الاعتداءات" في وقت كثّفت الدولة العبرية غاراتها في الأسبوع الأخير، قائلة إنها تستهدف عناصر في حزب الله ومنشآت تابعة له.

ومع اقتراب مرور عام على وقف لإطلاق النار أنهى حرباً استمرت سنة بين إسرائيل وحزب الله، تواصل الدولة العبرية شنّ غارات، خصوصاً على جنوب لبنان تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب تتهمهم بنقل وسائل قتالية أو محاولة إعادة بناء قدرات الحزب الذي أنهكته الحرب الأخيرة. وتبقي قواتها في خمس نقاط حدودية، يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت بعد ظهر الجمعة دراجة نارية قرب بلدة شوكين في جنوب لبنان. وبحسب وزارة الصحة، أسفرت الغارة عن "سقوط شهيد".

وفي وقت سابق الجمعة، أفادت الوكالة الوطنية عن غارة بمسيّرة إسرائيلية على دراجة نارية في بلدية كونين، قالت وزارة الصحة إنها أدت إلى "سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح".

وأعلن الجيش الاسرائيلي من جهته في بيان أنه قتل إبراهيم محمد رسلان "ضابط صيانة في حزب الله" و"كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية" لحزب الله.

وبذلك، ارتفع عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى 26 قتيلاً على الأقل، بينهم سوري، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات وزارة الصحة.

المصدر: فرانس برس