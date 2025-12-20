الوكالة الدولية للطاقة الذرية: طهران تتكتم على بيانات منشآتها النووية المتضررة

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أن الوكالة لم تتلق من إيران أي بيانات أو تقارير بشأن حالة مخزونات اليورانيوم المخصب والأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية بعد الضربة الأميركية.

وقال غروسي، " حول ما إذا كانت تلقت الوكالة تقارير من إيران: "لا، لم تتلق"، وفق ما نقلت وكالة "نوفوستي الروسية.

يذكر أن إسرائيل شنت في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج عسكري نووي سري. وشملت أهداف الضربات الجوية والمداهمات التخريبية المزعومة منشآت نووية ومواقع قيادية وعلماء فيزياء نووية بارزين وقواعد جوية.

ونفت إيران هذه الاتهامات وردت بهجمات مضادة، واستمر تبادل الضربات بين الطرفين لمدة 12 يوما.

وانضمت الولايات المتحدة إلى هذه المواجهة بتنفيذها هجوما على المنشآت النووية الإيرانية في ليلة 22 يونيو. وعلى إثر ذلك، وجهت طهران ضربات صاروخية مساء 23 يونيو على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، مع إعلان أنها لا تنوي المضي قدما في التصعيد.

وفي 20 نوفمبر الماضي، اتخذ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا يطالب إيران بإبلاغ الوكالة فورا عن حالة مخزونات اليورانيوم المخصب والمنشآت النووية المتضررة.

ووصفت طهران هذا القرار بأنه "غير بناء ومسيس"، وأبلغت الوكالة رسميا في نفس اليوم بإنهاء "اتفاقية القاهرة" التي كانت قد أبرمت بين الطرفين في سبتمبر الماضي لتحديد إطار التفاعل في أعقاب الضربات.

وأشار البيان الإيراني آنذاك إلى استعداد البلاد للنظر في مقترحات لاتفاق جديد مع الوكالة، على أن يُحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني شكل التفاعل المستقبلي.

يأتي ذلك في وقت كان اتفاق تعاون سابق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد انتهى، بعد أشهر من اعتماد طهران قانونًا في يوليو يقيد مستوى التعاون مع الوكالة ويتضمن طرد مفتشيها.

وعلى الرغم من ذلك، زار مفتشو الوكالة في الخريف مفاعل طهران البحثي المستخدم في الطب النووي، ومحطة بوشهر للطاقة النووية قيد الإنشاء بالمشاركة الروسية، وذلك آخر مرة في أوائل نوفمبر.

بالمقابل، لم يزر ممثلو الوكالة المنشآت النووية الأخرى مثل نطنز وأصفهان وفوردو، والتي تعرضت للقصف خلال الهجوم الأميركي الإسرائيلي.