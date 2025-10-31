قسم الثقافة والإعلام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحتفي بمؤسسة كوردستان24

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس مؤسسة كوردستان24 للأبحاث والإعلام، أصدر قسم الثقافة والإعلام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الجمعة 31 تشرين الأول/أكتوبر 2025، بياناً أشاد خلاله بالدور البارز الذي أدته المؤسسة خلال عشر سنوات من عملها في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية في كوردستان.

وأوضح البيان، أن كوردستان24 استطاعت أن تصبح منبراً مهماً للحوار المفتوح، والإسهام في تعزيز الوعي الوطني، وإحياء الصفحات التاريخية لشعب كوردستان، مؤكداً أن المؤسسة أدت دوراً فعّالاً ومتميزاً على مدار عقد من الزمن.

وأكد قسم الثقافة والإعلام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني تقديره وتهانيه الحارة إلى مدير المؤسسة، والعاملين فيها، والصحفيين، وكامل كادر كوردستان24 بمناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق بثها الفضائي، معبراً عن تمنياته بمزيد من النجاح والتقدم للمؤسسة في أداء رسالتها الإعلامية المهنية وخدمة المصالح العليا لشعب كوردستان.

وتحتفل مؤسسة كوردستان24، اليوم الجمعة 31 أكتوبر تشرين الأول 2025، بمرور 10 سنوات على تأسيسها. وهي مؤسسة بحثية وإعلامية تقدم محتوى إعلامياً حيادياً لمشاهديها ومستمعيها وقرائها عبر تقارير مختصرة واحترافية.

وتضم شبكة كوردستان24 الإعلامية قناة فضائية، وإذاعة، وموقعاً إلكترونياً ينشر الأخبار والمحتوى الإعلامي باللغة الكوردية بلهجتيها السورانية والكورمانجية، إلى جانب اللغات العربية والإنجليزية والتركية والفارسية، ساعية إلى نقل الأخبار إلى أوسع شريحة من الجمهور بموضوعية ومهنية عالية.