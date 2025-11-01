محافظ أربيل: لم نمنع أي حزب من الإعلان عن حملته الانتخابية

منذ 32 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية العراقية في دورتها السادسة تسير داخل حدود المحافظة بشكل هادئ ومنظم.

مؤكداً خلال مؤتمرٍ صحفي، اليوم السبت، أنه حتى الآن لم تُسجَّل أي شكوى رسمية من أي طرف سياسي بشأن منع الحملة الانتخابية.

وأوضح خوشناو أن التوتر الذي حدث داخل سوق أربيل كان “حادثاً عرضياً وغير مخطط له”، وتمت السيطرة عليه سريعاً.

الحادث الذي أشار إليه المحافظ كان عبارة عن توتر ومشادة وقعت قرب قلعة أربيل بين أنصار الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني.

وشدد خوشناو على أن “الواقعة لم تكن مدبّرة مسبقًا” وأن “الأوضاع عادت إلى طبيعتها بسرعة”، مؤكدًا أيضًا أن أي طرف سياسي لم يُصدر بيانًا رسميًا حولها.

وجاءت تصريحات محافظ أربيل في وقت تشتد فيه المنافسة الانتخابية، وتسعى الأطراف السياسية لاستقطاب أصوات المواطنين.

فيما كانت محافظة أربيل قد أعلنت في وقت سابق استكمال جميع استعداداتها لإجراء العملية الانتخابية.

داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بتعليمات المفوضية لضمان انتخابات ناجحة وسلمية.