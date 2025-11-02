دلشاد شهاب: أربيل خير نموذج جميل وناجح لحكم الديمقراطي الكوردستاني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد عضو في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الحزب لا يتعامل بمعايير مذهبية، وهدف الحزب هو القضايا المهمة، كما أن الحزب هو حزب تنفيذ الوعود، والأطراف تتفق معه. وأضاف: لم يستخدم الحزب في أي وقت قدراته لأغراض فردية.

وقال دلشاد شهاب، عضو اللجنة المركزية لحزب الديمقراطي الكوردستاني، خلال مشاركته في برنامج "حديث اليوم" على قناة كوردستان24 الذي تقدمه جينو محمد: قبل بدء الحملة الانتخابية، كان توجيه الرئيس بارزاني لنا هو أن نقود حملة هادئة بعيداً عن إزعاج المواطنين.

وأشار إلى أن وعي المجتمع الكوردي تجاه حملة الانتخابات للدورة السادسة للبرلمان العراقي كان متقدماً جداً، وقال: "الآن الزمن قد تغير ولم يعد هناك صراع وفوضى".

فيما يتعلق بأربيل، قال دلشاد شهاب: المدينة ميدان كبير للتنافس وهي للجميع، لكن الدعم الكبير من شعب أربيل هو للحزب الديمقارطي الكوردستاني، وفي الانتخابات الأخيرة ثبت أن الغالبية العظمى من أصوات المدينة كانت للحزب.

وأضاف: الآن الديمقراطي الكوردستاني، وفر أجواء من الهدوء والحرية للجميع، وأصبحت العاصمة مركزاً سياسياً واقتصادياً وديمقراطياً، وأصبح واضحاً أن الحكم إذا انتقل من يد إلى أخرى يكون آمناً، أربيل اجتازت مراحل صعبة وتقدمت، وهذه المرة لدينا أمل في شعب المدينة.

عضو اللجنة المركزية للحزب، أيضاً فيما يخص أربيل، أشار إلى أن المدينة نموذج جميل وناجح لحكم الحزب، وكذلك في أي مكان يكون الحزب هو المسيطر فيه، يكون ذلك المكان هادئاً، الحزب لا يحب الفوضى ولا الأزمات وعدم الاستقرار.

وأكد أيضاَ، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يميز بين محافظات إقليم كوردستان، فجميع المحافظات مهمة للحزب، والحزب يمتلك خبرة كبيرة في الحكم.

دِلشاد شهاب قال أيضاً: الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يتعامل على أساس مذهبي، وأهداف الحزب هي القضايا المهمة، وكذلك الحزب هو حزب تنفيذ الوعود، والأطراف الأخرى تتفق معه.

وفيما يتعلق بهدف ورسالة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أوضح أن البيشمركة في الحزب ينفذون الدستور، كما أن الحزب هو الممثل الحقيقي لشعب كوردستان، ولم يستخدم الحزب قط قدراته من أجل التفرد.

وبخصوص وحدة الأطراف الكوردستانية في بغداد، يقول دلشاد شهاب: الحزب الديمقراطي الكوردستاني قدم الكثير من التضحيات من أجل تلك الوحدة، والآن عندما تتحقق هذه الوحدة في بغداد، يكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني مرة أخرى في موقع القوة.