إنذار أمني شامل وتدابير استثنائية عشية الانتخابات النيابية في العراق

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في إطار الاستعدادات المكثفة لتأمين الانتخابات النيابية المقررة في 11 تشرين الثاني 2025، أصدرت اللجنة الأمنية العليا للانتخابات جملة من الإجراءات والتوجيهات الأمنية المشددة، تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنع أي تدخلات داخلية أو خارجية، وذلك في جميع محافظات العراق باستثناء إقليم كوردستان.

عطلة رسمية وإنذار أمني شامل

نصّت التعليمات على أن يوم الاقتراع (11/11/2025) سيكون عطلة رسمية عامة في عموم البلاد، باستثناء الدوائر الصحية والخدمية والأمنية التي ستواصل عملها.

كما تدخل جميع القوات العسكرية والأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب جهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني والمخابرات وهيئة الحشد الشعبي، في حالة الإنذار (ج) لضمان الجاهزية القصوى.

وتم إيقاف الإجازات لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية اعتبارًا من الساعة السادسة صباحاً من يوم 7 تشرين الثاني وحتى إشعار آخر، مع تأمين الأرزاق بنسبة 100%.

تقييد الحركة والتصوير

تشمل الخطة حظر حركة عجلات الحمل التي تزيد حمولتها عن 5 أطنان داخل المدن، خصوصاً قرب المراكز الانتخابية، ابتداءً من منتصف ليل 8 تشرين الثاني وحتى ظهر 12 تشرين الثاني.

كما يُمنع تحرك الدراجات النارية والعربات بمختلف أنواعها خلال المدة نفسها، خاصة قرب المراكز والأهداف الحيوية.

وأشارت التعليمات إلى منع استخدام الطائرات المسيرة لأي غرض مدني أو تصويري دون موافقة قيادة العمليات المشتركة، مؤكدة أنه سيتم التعامل مع أي طائرة مخالفة كهدف معادٍ وفق قواعد الاشتباك.

منع التجمعات والتظاهرات

أكدت الوثيقة منع أي تجمعات بشرية أو تظاهرات بكافة أشكالها دون الحصول على موافقات رسمية، وذلك ابتداءً من صباح السادس من تشرين الثاني وحتى إشعار آخر، بناءً على تقديرات قيادة العمليات المشتركة.

ضوابط داخل مراكز الاقتراع

وشددت اللجنة على مجموعة من التعليمات داخل مراكز الاقتراع، أبرزها:

منع اصطحاب الهواتف المحمولة وأجهزة التصوير أثناء عملية التصويت.

منع إدخال أو حمل الأسلحة النارية أو الآلات الجارحة داخل المراكز أو في محيطها، حتى للمجازين بحملها، باستثناء القوات المكلفة بحماية العملية الانتخابية.

تأتي هذه الخطة الأمنية الشاملة في إطار ضمان أعلى درجات الحماية للناخبين وصناديق الاقتراع، ومنع أي محاولات للإخلال بالأمن أو التأثير على مجريات الانتخابات، التي تُعد واحدة من أهم المحطات السياسية في العراق بعد عام 2003.