إنجاز 75٪ من أعمال مشروع طريق كسنزان - گومسبان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل كوردستان24، اليوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025، بأن العمل في مشروع الطريق الاستراتيجي ذو الاتجاهين كسنزان – گومسبان مستمر حتى الآن، وقد اكتملت نسبة 75٪ من الأعمال، ومن المقرر أن يُفتتح أمام السائقين بحلول نهاية هذا العام.

ويتميز المشروع بطول 16 كيلومتراً، وعرض كل جانب من الطريق يبلغ 10 أمتار و75 سنتيمتراً، ويتضمن طريقاً خدمياً أيضاً. كما يتكون المشروع من ستة جسور، وجسر سفلي واحد، و50 عبارة صندوقية.

في الوقت نفسه، بدأ العمل في مشروع مفرق گومسبان الذي يضم ثلاثة جسور عالية باتجاهات كويه، سماقولي وبستورة.

كما توجد خطة في المستقبل لإنشاء طريق هناره الذي يتجه نحو بستورة وطريق بيرمام ليكون طريقاً ذا اتجاهين.