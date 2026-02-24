إنجاز 30% من مشروع مياه "گۆپتەپە - جمجمال".. والافتتاح صيف العام الحالي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن قائممقام قضاء جمجمال، آسو بكر، اليوم الثلاثاء 24 شباط 2026، عن إنجاز 30% من أعمال مشروع مياه "گۆپتەپە - جمجمال" الاستراتيجي، مؤكداً عدم وجود أي عوائق مالية تمنع صرف الميزانية المخصصة للمشروع.

وقال آسو بكر في تصريح لـ "كوردستان 24"، إن العمل مستمر بوتيرة متواصلة منذ انطلاق المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن 30%. وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 70 مليار دينار عراقي، ويتم صرف المستحقات المالية شهرياً وفقاً لنسب الإنجاز المتحققة ميدانياً.

ويُعد مشروع مياه "گۆپتەپە - جمجمال" أحد المشاريع الاستراتيجية التي تتبناها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، بهدف وضع حل جذري لأزمة المياه في القضاء الذي يُعرف بـ "عاصمة الأنفال". وكان رئيس الحكومة مسرور بارزاني قد وضع حجر الأساس لهذا المشروع الذي يهدف إلى سحب المياه الصالحة للشرب من نهر "الزاب الصغير" وإيصالها إلى المنطقة.

وتم توقيع عقد هذا المشروع المهم في حزيران من عام 2024، بمدة تنفيذ حُددت بـ 720 يوماً. وأكد قائممقام جمجمال أن كافة الجهود تُبذل لضمان عدم توقف العمل، بهدف إتمام المشروع ودخوله الخدمة في صيف العام الحالي.

ووفقاً للمخططات الفنية، تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 3400 متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، ومن المقرر أن يستفيد منه أكثر من 480 ألف شخص في مركز مدينة جمجمال والنواحي التابعة لها. وبإتمام هذا المنجز، ستنتهي معاناة الأهالي الطويلة مع نقص المياه، حيث كان سكان جمجمال يواجهون أزمات حادة في فصل الصيف، تصل أحياناً إلى انقطاع المياه لمدة 10 أيام متواصلة.