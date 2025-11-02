وعود بلا تنفيذ.. أحياء الفلوجة تغرق في الإهمال وتفتقر إلى أبسط الخدمات

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- رغم الوعود المتكررة بتحسين واقع الخدمات في محافظة الأنبار، لا يزال المشهد في مدينة الفلوجة يروي حكاية مختلفة تمامًا، إذ تعاني العديد من الأحياء من غياب مشاريع التبليط وشبكات الصرف الصحي، وسط شكاوى يومية من الأهالي الذين يواجهون تدهورًا واضحًا في البنية التحتية.

في أحد الأحياء الحيوية بالمدينة، يقول أحد المواطنين: "لا يوجد تبليط ولا مجارٍ ولا شبكة صرف صحي. تعبنا من الوعود، كل فترة يأتون ويقولون (راح نطوّر الفلوجة)، لكننا ما زلنا نعيش وسط الطين والحفر".

ويضيف آخر بغضب: "يقولون إن الفلوجة أصبحت مثل دبي، لكن الحقيقة مختلفة. فقط الشوارع الرئيسية تم تأهيلها من أجل الواجهة، أما داخل الأحياء فالوضع مأساوي، لا طرق، ولا خدمات، ولا رقابة على المشاريع".

مشاريع متوقفة ومناطق منسية.

يؤكد سكان المدينة أن غياب الرقابة الحكومية جعل العديد من المشاريع الخدمية متوقفة أو منسية، فيما تتفاقم معاناة المواطنين مع كل موسم مطر بسبب غياب شبكات تصريف المياه.

ويقول أحد الأهالي: "في الشتاء تتحول الشوارع إلى مستنقعات، والطلاب لا يستطيعون الوصول إلى مدارسهم. الجميع يعرف بالمشكلة، لكن لا أحد يتحرك".

دعوات لإجراءات عاجلة

وطالب أهالي الأنبار الحكومة المحلية بـ خطوات عملية لإعادة الثقة، وإنهاء حالة الإهمال التي تطال أحياءهم منذ سنوات، مشددين على ضرورة تفعيل الرقابة والمحاسبة للمشاريع المتلكئة وتحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.

وقال أحد وجهاء المدينة: "الناس سئمت من الكلام والشعارات. نريد عملاً حقيقياً يعيد للفلوجة مكانتها ويخفف معاناة أهلها".

تقرير: محمد الدليمي – كوردستان24 - الأنبار