شرطة أربيل: نحن على أهبة الاستعداد لتأمين العملية الانتخابية

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- مع اقتراب موعد الانتخابات، أعلنت مديرية شرطة أربيل عن خطتها الأمنية لحماية استقرار وسلامة العملية الانتخابية. وستكون قوة أمنية كبيرة في حالة تأهب لحماية مراكز الاقتراع وسلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد، صرّح المقدم كفاح حسن إسماعيل، المتحدث باسم مديرية شرطة أربيل، في تصريح خاص لموقع كوردستان24 يوم الأحد، 2 تشرين الثاني 2025، عن تفاصيل خططهم الأمنية.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل: "نحن كشرطة لدينا خطة أمنية يومية، لكن في أيام الانتخابات نقوم بتغيير الخطط لتكون خاصة بتلك الأيام." وأضاف أن الهدف من ذلك هو توفير أجواء هادئة وبعيدة عن أي نوع من التوتر أو الفوضى أثناء سير عملية الاقتراع.

فيما يتعلق بنشر القوات، أشار كفاح حسن إلى أن القوات الأمنية ستتمركز في المدارس التي تم تحديدها كمراكز اقتراع. وأضاف قائلاً: "كذلك، اعتباراً من يوم الخميس الموافق السادس من تشرين الثاني، سنقوم بنشر قواتنا في جميع المدارس".

عدد القوات في كل مركز يتغير حسب الحاجة وكثافة المركز. "ليس لدينا بيانات محددة حول نشر قواتنا، لأن العدد يختلف حسب المدارس. هناك مدارس ذات ضغط أكبر، فنزيد القوات هناك، وأخرى لا تحتاج إلى ذلك، فيتم توزيع القوات حسب الحاجة"، يقول المتحدث باسم الشرطة.

وأكد أنه، بالإضافة إلى قوات الشرطة المحلية، ستكون قوات الدفاع المدني في حالة استعداد لأي طارئ.

في إطار الإجراءات الأمنية، صدر قرار بإيقاف التنقل بين المدن. ووفقًا للمعلومات، "سيتم إيقاف التنقل بين المدن اعتبارًا من الخامس من تشرين الثاني وحتى الثالث عشر من تشرين الثاني". ولكن بخصوص تنفيذ هذا القرار في إقليم كوردستان، أعلن كفاح حسن أنه حتى الآن لم يصلهم أي كتاب رسمي بهذا الشأن.

تأتي هذه الإجراءات في وقت يُتوقع فيه مشاركة واسعة من المواطنين في عملية الانتخابات، وتوفير الأمن والاستقرار لهم يجب أن يكون من أولويات عمل القوات الأمنية.