توقيف شاب سوري بألمانيا بشبهة التخطيط لهجوم في برلين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الألمانية الأحد توقيف شاب سوري في الثانية والعشرين في برلين للاشتباه بأنه كان يُحضّر لهجوم ذي دوافع إسلامية متشددة، في سياق ارتفاع وتيرة العنف في ألمانيا في الآونة الأخيرة.

وأوقف المشتبة فيه السبت في حي نوكولن، وتشتبه السلطات في أنه كان يحضّر "لهجوم مدفوع بفكرة الجهاد"، بحسب ما أعلن متحدث باسم النيابة العامة في برلين لوكالة فرانس برس.

ولم تدل السلطات بأي تفاصيل إضافية.

ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيق مساء الأحد للاشتباه في تورطه بتحضير "عمل خطير يُهدد أمن الدولة".

ووفقاً لصحيفة بيلد الواسعة الانتشار، عُثر لدى دهم ثلاثة منازل في برلين على مواد تستخدم في صنع متفجرات.

وذكرت الصحيفة أن الهجوم كان سيطال العاصمة، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية.

وشهدت ألمانيا في الأشهر الأخيرة هجمات عدّة بالسلاح الأبيض وهجمات ذات دوافع إسلامية متشددة أو يمينية متطرفة.