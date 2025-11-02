محافظ أربيل: خلال عام واحد فقط.. طريق كويه – أربيل سيختصر المسافة إلى نصف ساعة

منذ 3 ساعات

أكد محافظ أربيل أوميد خوشناو أن حكومة إقليم كوردستان ماضية في استكمال المشاريع الخدمية في قضاء كويه (كويسنجق)، وفي مقدمتها مشروع الشارع الاتحادي الذي انتظره الأهالي أكثر من 14 عامًا، مشيرًا إلى أن المشروع تم إنجازه أخيرًا رغم العراقيل والتحديات.

وقال خوشناو في تصريح صحفي خلال زيارته كويه: “هذا الشارع يحمل في طياته قصصًا عديدة من معاناة الأهالي الذين انتظروا إنجازه لأكثر من أربعة عشر عامًا. عندما زرت كويه قبل عامين، طالبنا بالإسراع في تنفيذ المشروع، وقد وافق دولة رئيس الوزراء في الليلة ذاتها على تخصيص الميزانية، وبدأنا العمل فورًا".

وأوضح المحافظ أن المشروع كان قد تعثّر عدة مرات بسبب تدخل بعض الشركات الحزبية، مضيفًا أن الحكومة سحبت المشروع من تلك الشركات وأسندته إلى جهة تنفيذية أخرى أكملت العمل بنجاح، رغم محاولات تسييس الإنجاز وتحويله إلى مكسب حزبي.

تنفيذ غير مكتمل وتحقيق مرتقب

وأشار خوشناو إلى أن المشروع تم إنجازه بتمويل من ميزانية محافظة أربيل، لكنه لم يُنفّذ بالكامل وفق المخطط المعتمد، إذ لم يُدرج فيه الجسر العلوي (Overpass) الذي كان جزءًا أساسياً من التصميم الأصلي.

وأضاف: “سنفتح تحقيقًا حول أسباب تغيير التصميم، وسنحاسب المقصرين. كما نطمئن أهالي كويه بأننا سنستكمل جميع النواقص وفق المخطط الأصلي، وسنقوم ببناء الجسر العلوي في المستقبل القريب”.

مشاريع جديدة تربط كويه بالعاصمة

وكشف محافظ أربيل عن حزمة مشاريع ستراتيجية قيد التنفيذ، أبرزها طريق (جوسايدي – كويه) وطريق (كومسبان – كسنزان) اللذان سيختصران زمن التنقل بين أربيل وكويه إلى نصف ساعة فقط خلال عام واحد.

كما أشار إلى أن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وافق على حل مشكلة مياه كويه بتكلفة تتجاوز 112 مليار دينار، إضافة إلى مشروع بناء صومعة حبوب (سايلو كويه) الذي سيبدأ تنفيذه قريبًا بعد المصادقة عليه رسميًا.

رسالة للأهالي

وفي ختام كلمته، وجّه خوشناو تحية تقدير لأهالي كويه، مؤكداً أن حكومة الإقليم ومحافظة أربيل ستواصلان العمل على تطوير القضاء، قائلاً: “قضاء كويه أحد مفاخر العاصمة أربيل، وسنبذل كل جهد ممكن لخدمته. تحية لكويه وأهلها الكرام".