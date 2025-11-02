بحضور نيجيرفان بارزاني.. كرنفال جماهيري لدعم قائمة الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، نيجيرفان بارزاني، تشهد محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025، كرنفالاً جماهيرياً، لدعم قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

يُذكر أن الانتخابات التشريعية للدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، ستُجرى في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، في عموم العراق وإقليم كوردستان.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.