إصابة 16 شخصاً جراء حريق كبير في مبنى بمدينة مشهد الإيرانية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شهدت مدينة مشهد، شمال شرق إيران، مساء الخميس، اندلاع حريق كبير في مبنى مكوّن من طابقين، أسفر عن إصابة 16 شخصًا، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة مهر للأنباء أن الحريق اندلع في شارع الإمام الرضا، دون الكشف حتى الآن عن أسبابه، فيما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد كثيف لألسنة اللهب، تزامن مع سماع دوي عدة انفجارات، ما تسبب بحالة من الهلع في محيط الموقع.

من جانبه، أوضح مدير العلاقات العامة في مؤسسة الإطفاء بمدينة مشهد أن نحو 20 شخصًا كانوا عالقين داخل عيادة طبية ومبانٍ مجاورة لمكان الحريق، مؤكدًا أن فرق الإطفاء والإنقاذ نجحت في إخلائهم جميعًا دون تسجيل وفيات.

وأضاف أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، ولا تزال حالتهم الصحية قيد التقييم، في حين تواصل فرق الطوارئ عمليات السيطرة الكاملة على موقع الحادث وتأمينه.

وأشار المسؤول إلى فتح تحقيق رسمي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق والانفجارات التي رافقته، خاصة أن المنطقة تُعد من أكثر المناطق حيوية في مشهد، لقربها من مرقد الإمام الرضا، ما استدعى استجابة سريعة ومكثفة من فرق الطوارئ.