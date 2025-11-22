الصين تطلق قمراً صناعياً تجريبياً جديداً لتكنولوجيا الاتصالات

منذ 7 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أرسلت الصين، قمراً صناعياً تجريبياً جديداً لتكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي البلاد.

وأُطلق القمر الصناعي (شييان-21) في تمام الساعة 6:55 مساء بتوقيت بكين على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-3 بي".

ودخل القمر الصناعي بنجاح إلى مداره المحدد مسبقاً، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وسيستخدم القمر الصناعي بشكل رئيسي في الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وخدمات الإذاعة والتلفزيون ونقل البيانات وغيرها من الخدمات فضلاً عن إجراء الاختبارات والتحققات الفنية ذات الصلة.

وتعد هذه المهمة هي الرحلة رقم 609 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز "لونغ مارش".

وتعمل الصين بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي الوطني، وتطوير أقمار صناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة، وتطوير تقنيات لاستكشاف القمر، وبدعم من الدولة يعمل المتخصصون الصينيون على مشاريع لاستكشاف الكويكبات والمريخ، كما تمتلك الصين محطة مدارية تعمل في الفضاء ويمكن الاستفادة منها في المشاريع الدولية لأبحاث الفضاء، وعام 2024، نفذت الصين 68 عملية إطلاق فضائي.

