مفوضية الانتخابات في إقليم كوردستان تستكمل غالبية التحضيرات للعملية الانتخابية

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردسنتان، استكمال ما يقارب 98% من التحضيرات لعملية انتخابات مجلس النواب العراقي المقررة في الحادي عشر من تشرين الثاني المقبل.

وأكدت على حل مشكلة البصمة في الأجهزة الانتخابية التي واجهت الناخبين سابقاً، وتابعت: "لن يتم فرض أي حظر للتجوال في يوم الاقتراع".

وأكد نبرد عمر، رئيس الهيئة الانتخابية لإقليم كوردستان في المفوضية العليا للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد 2 تشرين الثاني، عقب اجتماعه مع البعثات الدبلوماسية والقنصليات في الإقليم، أن الأجهزة الانتخابية جاهزة وقد تم فحصها، وتم تدارك مشكلة عدم قراءة بصمة الناخبين التي حدثت في الانتخابات السابقة، من خلال إضافة جهاز إضافي في المراكز الانتخابية يقرأ بصمة ووجه الناخب لضمان دقة العملية.

كما وأشار عمر إلى أن الاجتماع مع البعثات الدبلوماسية والقنصليات هدف إلى تحليل الوضع الانتخابي وتقديم دعوة رسمية لهم للتسجيل كـ مراقبين دوليين على سير العملية.

وكشف عن تسجيل حوالي 10 منظمات وقنصليات حتى الآن، متوقعاً أن تبدأ الجهات الأخرى بالتسجيل اعتباراً من يوم غد. كما طمأن بأن حركة التنقل بين المدن والمطارات ستكون اعتيادية ولن يتم فرض أي حظر للتجوال في يوم الاقتراع.

وفيما يتعلق بالانتهاكات، أوضح رئيس الهيئة أن الحملات الدعائية للأطراف السياسية تتم بشكل "عصري"، وقد تم تسجيل نحو ثماني مخالفات انتخابية في محافظات أربيل ودهوك والسليمانية بشكل عام.

وبخصوص بطاقات الناخبين في الإقليم، ذكر نبرد عمر أن المفوضية استلمت ما يقارب 388 ألف بطاقة اقتراع وقد تم توزيعها، ولم يتبق منها سوى 41 ألف بطاقة ستصل غداً. ودعا المواطنين إلى الإسراع في استلام بطاقاتهم المتبقية في المراكز الانتخابية قبل انتهاء المهلة المحددة في الخامس من تشرين الثاني.