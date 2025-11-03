مسرور بارزاني: طريق حاجي عمران جزء من خطة إدارة سوران نفسها

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- افتتح مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين 3 تشرين الثاني 2025، مشروع طريق حاجي عمران.

وبعد افتتاح طريق حاجي عمران، صرح مسرور بارزاني، لقنوات إعلامية ضمنها كوردستان24: أنه رغم أن هذا المكان صعب وبعيد، لكنه طريق دولي، ولهذا كان من الضروري أن نعطي أهمية لهذا الموقع.

وأشار إلى أن هذا المشروع كان جزءاً من خطة إدارة سوران المستقلة نفسها.

وقدم الشكر للشركة المنفذة التي استطاعت إنجاز هذا المشروع بشكل جيد ووضعه في خدمة المواطنين. وقال أيضاً إن شاء الله سيتم تنفيذ مشاريع أخرى.

وتبلغ تكلفة المشروع الذي نفّذته شركة نورث لايت، 35 مليار و150 مليون دينار من ميزانية وزارة البلديات والسياحة.

ويبلغ طول الطريق كيلومترين ونصف، وعرضه 25 مترًا، في حين أن الطريق القديم في حاجي عُمران لم يتجاوز عرضه ثمانية أمتار، ما كان يسبب صعوبات كبيرة في تنقّل المواطنين وحركة التجارة والسياحة.

نُفِّذ المشروع وفق المعايير العالمية، ويشمل شبكة صرف صحي وتصريف مياه الأمطار، وشبكة الكهرباء والإنارة، إضافة إلى الخدمات العامة ومواقف السيارات وعلامات المرور والتعبيد.

كما أولي اهتمام خاص بالتشجير، حيث زُرع أكثر من ألف شجرة على جانبي الطريق، ووُضع 170 مقعدًا مزدوجًا و170 سلة مهملات.

وعلى الجانب الأيمن من الطريق، أُقيمت 200 جدارٍ استنادي لحماية الطريق من الانهيارات، وعلى الجانب الأيسر 190 جدارًا لتثبيت المنحدرات.

ويُعد المشروع تحولًا كبيرًا في المنطقة، كونها بوابة دخول إقليم كوردستان من جهة إيران، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تسهيل حركة السياح والتجارة بين إقليم كوردستان وإيران، فضلًا عن إضفاء منظر جمالي جديد على المنطقة.

شركة نورث لايت أنجزت المشروع بنجاح مع ضمان لمدة 50 عامًا.