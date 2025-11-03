حيدر الملا: استحقاق المكوّن السُني لا يُقاس بالمناصب بل ببناء دولة المواطنة والعدل

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد القيادي في تحالف العزم، حيدر الملا، أن استحقاق المجتمع السُني في العملية السياسية لا يتحقق من خلال المناصب أو الشعارات، بل عبر ترسيخ دولة المواطنة الحقيقية القائمة على العدل والمساواة والشراكة الوطنية.

وقال الملا في تصريح له إن: “استحقاق المجتمع السُني يتحقّق ببناء دولة المواطنة القائمة على العدل والمساواة والشراكة، لا من خلال أن تكون (السيد الرئيس)".

وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب من القوى السُنية أن تتجاوز الخطاب الشعاراتي والبحث عن المكاسب الآنية، وأن تركز على مشروع وطني جامع يعيد الثقة بين المواطن والدولة، بعيدًا عن الصراعات والمحاصصة.

يأتي تصريح الملا في ظل الاستعدادات الجارية للانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في 11 تشرين الثاني الجاري، حيث تشهد الساحة السُنية حراكًا سياسيًا متنوعًا وتحالفات جديدة في محاولة لإعادة ترتيب البيت الداخلي بعد سنوات من الانقسام والتشتت السياسي.

وتواجه القوى السُنية في العراق تحديات كبيرة تتعلق بـتمثيل المحافظات المحررة، وملفات إعادة الإعمار وعودة النازحين، إلى جانب المشاركة الفاعلة في رسم ملامح الدولة العراقية الحديثة بعد سنوات من التهميش والإقصاء.

ويُعد حيدر الملا من الأصوات البارزة الداعية إلى إصلاح الخطاب السياسي السُني والانتقال من منطق "الاستحقاق المذهبي" إلى مفهوم الشراكة الوطنية في إدارة الدولة العراقية.