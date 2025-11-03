الآلوسي: الأفضل التصويت لـ«البارتي 275»... ولا جدوى من انتخابات بلا معايير ديمقراطية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في موقف سياسي جديد أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل، دعا السياسي العراقي مثال الآلوسي أعضاء حزب الأمة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني الجاري، معتبرًا أنها تفتقر لأدنى المعايير الديمقراطية. وفي الوقت نفسه دعاهم الى التصويت لقائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حال قرروا المشاركة فيها.

وفي تغريدة له على منصة (إكس)، قال الآلوسي: "يا مناضلي حزب الأمة، أدعوكم إلى مقاطعة انتخابات تفتقر لأدنى المعايير الديمقراطية، وإن كانت لدى البعض رغبة بالمشاركة، فليكن ذلك دعمًا للمدني غير المجرّب أو لقائمة #البارتي_275_الكوردستاني، فهم قوة برلمانية مجرّبة .....، رغم إرهاب الدرون ومجزرة قطع الرواتب".

تصريحات الآلوسي عُدّت إشارة دعمٍ صريحة للحزب الديمقراطي الكوردستاني وقائمته الانتخابية (275)، التي تخوض المنافسة البرلمانية بشعار “الشراكة والتوازن والتوافق”. كما أعادت تغريدته النقاش حول مدى نزاهة الانتخابات وواقع المشاركة السياسية للقوى المدنية في العراق.