شاب كوردي يطرح قضية الاستفتاء والدولة الكوردية في مؤتمر السلام العالمي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شارك عادل ملا صالح، المعروف باسم حاكم عادل، كمبعوث سلام لإقليم كوردستان في مؤتمر السلام العالمي في القاهرة، مرتدياً الزي الكوردي التقليدي ورافعاً علم كوردستان، ليكون بذلك الوحيد من بين ممثلي أكثر من عشرين دولة عربية وأجنبية الذي حضر بالزي الكوردي.

وفي تصريح خاص لموقع كوردستان24، قال حاكم عادل: يشرفني أن أمثل ثقافة وهوية شعبي من خلال الزي الكوردي الرسمي وعلم كوردستان، وأُعرّف العالمين العربي والأجنبي بالثقافة الكوردية الأصيلة.

وأضاف قائلاً: بكل وضوح قلت أمام ممثلي أكثر من عشرين دولة عربية إن الشرق الأوسط لن يرى سلاماً حقيقياً واستقراراً دائماً ما لم يتحقق حلم إقامة دولتين مستقلتين للشعبين الكوردي والفلسطيني.

وتحدث حاكم عادل في المؤتمر عن الاستفتاء ورغبة أغلبية شعب كوردستان في الاستقلال، مبيناً: أوضحت أن الأسباب الداخلية والإقليمية هي التي حالت دون تنفيذ نتائج الاستفتاء، رغم أن أكثر من تسعين في المئة من شعب كوردستان صوّت بـ(نعم) للاستقلال.

وأوضح حاكم عادل أن مؤتمر السلام العالمي يُعقد سنوياً في العاصمة المصرية القاهرة، وأنها المشاركة الثالثة له ككوردي وحيد في هذا الحدث، مشيراً إلى أنه نال مجدداً ثقة المركز الدولي للسلام بعد منحه صفة سفير السلام في إقليم كوردستان والعراق، مضيفاً: سأواصل عملي في مجال تعزيز ثقافة السلام والعمل الإنساني، وقد ألقيت كلمة رسمية تناولت فيها أعمال اللجان والتوصيات والتقرير الختامي للمؤتمر.